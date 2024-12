O príncipe William juntou-se à instituição de caridade The Passage na passada quinta-feira, 5 de dezembro, em Londres, e serviu almoço a pessoas sem-abrigo.

O príncipe de Gales, de 42 anos, esteve muito sorridente, a espalhar a sua alegria natalícia, enquanto participou nesta ação solidária.

O filho mais velho do rei Carlos III usou um avental e conversou com as pessoas enquanto fazia parte deste evento de caridade, e há imagens de William no local.

Aliás, até foi publicado um vídeo e algumas fotografias na página oficial de Instagram dos príncipes de Gales. Veja abaixo:

