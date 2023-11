Depois de muito se ter especulado sobre se este ano Kate iria ou não presidir ao seu já tradicional concerto de canções de Natal, o evento foi confirmado na noite deste sábado, dia 18 de novembro.

O espetáculo retorna assim para o seu terceiro ano consecutivo, novamente no Palácio de Buckingham, e com data marcada para 8 de dezembro.

Este ano, o evento será dedicado àqueles que trabalham para apoiar bebés, crianças pequenas e famílias em todo o Reino Unido, tal como foi indicado nas redes sociais dos príncipes de Gales.

"Um Concerto de Natal muito especial, em breve. 'Together At Christmas', com a The Royal Foundation Centre for Early Childhood, retornará à Abadia de Westminster na sexta-feira, 8 de dezembro. Este será um momento especial para agradecer a todos aqueles que tanto fazem para apoiar bebés, crianças pequenas e famílias nas nossas comunidades em todo o Reino Unido", pode ler-se na legenda da publicação.

De salientar que este é um evento particularmente especial para Kate, já que é por ela preparado e apresentado. A primeira edição, em 2021, foi um sucesso, pelo que a princesa voltou a organizá-lo no ano seguinte. Agora, parece que esta é já uma tradição para manter.

O concerto será posteriormente emitido na ITV na noite de Natal.

