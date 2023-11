Os fãs da realeza conseguiram ver o look que Kate Middleton escolheu para a festa de aniversário do rei Carlos III. Isto porque a mulher do príncipe William foi 'apanhada' à saída da comemoração e rapidamente ficou no centro das atenções.

O rei britânico celebrou o seu 75.º aniversário numa festa privada que juntou familiares e amigos na Clarence House, na noite de terça-feira.

A princesa de Gales foi vista a sair da festa do sogro com William ao volante, e embora estivesse dentro do carro, o seu look ficou logo em destaque.

Segundo a revista People, os fãs mais atentos partilharam que Kate Middleton estava a usar um vestido repleto de brilho e verde, da Needle & Thread.

A revista adianta ainda que outros membros da família real também foram vistos à saída da comemoração, entre eles a princesa Beatrice e o casal Zara e Mike Tindall.

