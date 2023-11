Depois de terem estado um longo período em que mal se falaram, o príncipe Harry decidiu 'quebrar o gelo' e ligou para o pai esta terça-feira.

O rei Carlos III completou 75 anos no dia 14 de novembro e recebeu uma chamada telefónica do filho mais novo, que lhe desejou um feliz aniversário. De acordo com a imprensa internacional, a mulher de Harry, Meghan Markle, também esteve ao telefone com o rei.

"O rei estava extremamente ocupado, mas é educado e ama o filho e os seus netos, e não quer dizer que não atenderia uma chamada no seu aniversário", partilhou uma fonte citada pelo The Sun.

Já os filhos dos duques de Sussex, Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois, terão gravado um vídeo a cantar os parabéns ao avô, segundo o The Telegraph.