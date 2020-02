Kate Middleton foi conhecer o café Social Bite, na cidade de Aberdeen, na Escócia, e acabou por se divertir na cozinha do estabelecimento ao aprender como se faz um wrap de frango.

A duquesa de Cambridge pôs as mãos na massa e ajudou a preparar o lanche. Posteriormente sentou-se à mesa com os membros do staff para saber mais sobre o projeto que apoia os sem-abrigo.

Matt Thomas, de 49 anos, é um dos exemplos de sucesso. O antigo habitante de rua trabalha a tempo inteiro no café há cinco anos.

A passagem de Kate Middleton foi muito animadora e construtiva e a equipa elogiou ainda o empenho da duquesa na cozinha. "Pode voltar amanhã", brincaram.

Veja as imagens do momento na galeria.

