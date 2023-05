Kate Middleton surpreendeu os seus admiradores ao mostrar-se a praticar um dos seus hobbies: a apicultura. Este sábado, 20 de maio, foi revelado um novo retrato da princesa no qual esta aparece a cuidar de abelhas.

A imagem, que foi captada pelo fotógrafo Matt Porteous, no ano passado, e divulgada a propósito do Dia Mundial das Abelhas.

"As abelhas são uma parte vital do nosso ecossistema e hoje é uma grande oportunidade para aumentar a sensibilização sobre o papel essencial que as abelhas e outros polinizadores desempenham para manter as pessoas e o planeta saudáveis”, refere-se na publicação.

Vale notar que Kate e William têm colmeias na sua propriedade em Anmer Hall, Sandringham, produzindo o seu próprio mel.