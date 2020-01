Kate Middleton tem estado bastante ocupada ao longo das últimas horas devido a todos os compromissos relacionados com a realeza. Ainda esta quarta-feira, dia 22, a duquesa de Cambridge fez uma visita ao Ely and Careau Children's Centre, em Cardiff, País de Gales.

Conforme revelou o Entertainment Today foi precisamente neste contexto que a mulher de William fez algumas confissões relativas a um dos desafios que encontrou com a maternidade, mais precisamente após o nascimento do primeiro filho, o pequeno George, de seis anos.

"Conversei com algumas mães. Era o primeiro ano e tinha o George; o William ainda estava trabalhar na busca e salvamento e eu tinha um bebé minúsculo no meio de Anglesey [ilha no noroeste do País de Gales]. Era tão isolado, tão isolado ", recordou a duquesa. "Não tinha nenhuma família por perto e [o príncipe William] estava a fazer turnos noturnos", relatou.

Recorde-se que quando George nasceu, Kate e William moravam no País de Gales, uma vez que o príncipe tinha sido destacado neste local pela Força Aérea Real.

