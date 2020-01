Os últimos tempos foram bastante agitados para a família real britânica. Em causa esteve o afastamento de Harry e Meghan Markle após um acordo com a rainha Isabel II. Ora, de forma a tentar tirar a atenção dos duques de Sussex, eis que Kate Middleton embarcou numa série de visitas a diferentes instituições.

Uma delas foi a uma prisão de mulheres, em Surrey, onde já tinha estado anteriormente em 2015. Desta forma, a duquesa de Cambridge teve a oportunidade de falar com algumas das reclusas de forma a perceber a sua evolução, sobretudo em termos familiares. Todas trocaram experiências relacionadas com a maternidade.

Para a ocasião, e como já se tornou habitual, a mulher de William voltou a brilhar com a sua elegância ao usar um sobretudo da Massimo Dutti no valor de 420 euros, aproximadamente. Já a saia, mais acessível a todas as carteiras, é da Zara e custa 35 euros, aproximadamente.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Harry e Meghan sentiram "não ter outra opção" senão sair da Família Real