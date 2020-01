O príncipe Harry revelou que Meghan e ele sentiram não ter outra opção se não sair da Família Real. As declarações foram feitas durante um discurso num jantar de apoio à sua associação de solidariedade, Sentebale.

"Traz-me grande tristeza que tenha tido de chegar a isto. A decisão que tomei pela minha mulher e por mim de sair não foi feita de ânimo leve. Foram muitos meses de conversas depois de muitos anos de desafios. Sei que nem sempre acertei em tudo o que fiz, mas no que diz respeito a isto, não havia mesmo outra opção", começou por dizer aos presentes no evento.

Mas Harry quis deixar claro que o casal não está a fugir. "A nossa esperança era continuar a servir a Rainha, a Commonwealth e as minhas associações militares, mas sem financiamento público. Infelizmente, isso não foi possível", disse.

O neto da Rainha Isabel II acrescentou que espera que "isso ajude a compreender o que foi necessário fazer". "Afastei a minha família de tudo o que sempre conheci, para dar um passo em frente para aquilo que espero que seja uma vida mais pacífica", justificou.

"Terei sempre o maior respeito pela minha avó, pela minha comandante, e sou-lhe incrivelmente grato e ao resto da minha família, pelo apoio que têm demonstrado à Meghan e a mim nos últimos meses", deu conta.

O segundo filho de Diana garantiu ainda: "O Reino Unido é a minha casa e um sítio que amo. Isso nunca vai mudar".

A justificação do duque de Sussex surge um dia depois de o Palácio de Buckingham ter emitido um comunicado a confirmar o acordo feito com o casal para a sua saída. O discurso foi feito enquanto Meghan se encontra no Canadá com o filho de ambos, Archie.