Kate Middleton é conhecida por ter um lado artístico bem apurado. A duquesa de Cambridge é fã de vários hobbies, desde fotografia até à culinária.

Contudo, há uma atividade em especial para a qual a mulher do príncipe William não tem muito jeito: o tricot.

Segundo a revista Hello!, Kate começou a aprender a tricotar em 2013, quando estava grávida do filho mais velho, o príncipe George.

"Tenho tentado tricotar, mas sou muito má nisso. Deveria estar a pedir dicas!", disse a duquesa a um grupo de fãs com que se encontrou durante uma ida a Glasgow.

Também no ano passado, Kate visitou a Older Yet Wiser - uma organização que apoia os avós - e encontrou-se com senhoras que lhe mostraram as suas habilidades precisamente nesta área.

Foi nesta ocasião que admitiu que as suas tentativas para fazer um macacão para o filho mais velho foram por 'água abaixo'. Na altura, disse ao grupo: "Tentei tricotar quando tive o George. Tentei tricotar um macacão muito especial, mas fiquei a meio e desfez-se. É um talento incrível", referiu.

Apesar das tentativas falhadas, a verdade é que a duquesa ainda não desistiu de aprender esta arte.

