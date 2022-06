Kate Middleton esteve no centro da atenções por causa do filho mais novo, o príncipe Louis, tentando fazer parar o menino durante o Platinum Jubilee Pageant, que decorreu no passado domingo. Mas também foi 'apanhada' num carinhoso momento com a sobrinha.

Como relata o Page Six, a duquesa de Cambridge, de 40 anos, esteve sentada ao lado de Louis durante grande parte do evento, mas a filha de Zara Tindall, Mia, acabou por ocupar por breves instantes o 'lugar' do menino.

Entre Kate Middleton e a princesa Charlotte, a menina, de oito anos, parecia estar cansada e recebeu os 'miminhos' da tia. Charlotte, por sua vez, também se mostrou carinhosa com a prima.

Recorde-se que Kate Middleton e o príncipe William são pais do príncipe Louis, de quatro anos, da princesa Charlotte, de sete, e do príncipe George, de oito. Por sua vez, Zara e Mike Tindall são pais de Mia, de oito anos, Lena, de três, e Lucas, de um.

