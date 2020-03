Este domingo, dia 22, celebra-se o Dia da Mãe no Reino Unido. Uma data que Kate Middleton e o príncipe William assinalaram nas redes sociais do Palácio de Kensington, a sua conta oficial, com uma doce sequência de imagens.

Em primeiro lugar surgem os duques de Cambridge com os dois filhos mais velhos - George e Charlotte, depois uma memória da princesa Diana com os príncipes William e Harry, em terceiro lugar uma memória da mãe de Kate, Carole Middleton, com a duquesa ao colo quando ainda era bebé, e por fim um postal elaborado pelo príncipe George.

A acompanhar as ternurentas imagens, os duques deixaram uma mensagem de carinho a todas as mães. "Para as mães novas e mais velhas e famílias que passam o dia de hoje juntas mas separadas: nós estamos a pensar em vocês neste momento difícil".

