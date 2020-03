Esta quinta-feira, dia 19, Kate Middleton e o príncipe William visitaram os serviços de emergência britânicos, mais precisamente o centro dos serviços telefónicos de saúde, o NHS 111.

Os duques de Cambridge mostraram que se mantêm ativos enquanto porta-vozes da realeza nesta fase de crescimento exponencial da pandemia da Covid-19.

Nas redes sociais, o filho do príncipe Carlos e da princesa Diana frisou que a visita foi essencial para realçar a importância dos profissionais de saúde.

"Passar o nosso agradecimento pessoal, além da palavra da minha avó e do meu pai, aos que trabalham contra o tempo para dar assistência e aconselhamento aos que mais precisam. É em tempos como este que percebemos como o NHS representa o melhor do nosso país e sociedade – pessoas com todos os tipos de experiências, talentos e caminhos de vida, a trabalharem juntas por um bem maior”, lê-se.

