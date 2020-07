Parece que Kate Beckinsale não tem problemas em usar o seu sarcasmo com os seguidores, mesmo em comentários públicos. Prova de tal foi a resposta que deu recentemente a um internauta que a questionou sobre as suas relações amorosas.

"Porque continuas a namorar com rapazes com idade para serem teus filhos?", perguntou.

Sem papas na língua, a atriz não se deixou ficar: "Cada relação que tive foi só para te irritar".

Vale lembrar que a atriz, de 46 anos, namora com e com o rapper Goody Grace, de 23, e os seus últimos namoros conhecidos foram com Pete Davidson, de 26, Matt Rife, de 24, e com Jack Whitehall, de 31.

Leia Também: A namorar com homem 24 anos mais novo, Kate Beckinsale defende-se