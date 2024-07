"Já não aguento ver a pobre velha da Britney Spears a dançar. É todo o santo dia": estas foram as palavras de Ozzy Osbourne, durante o mais recente episódio de 'The Osbournes Podcast', que deram origem a uma 'guerra' entre o músico e a 'princesa da Pop'.

Sempre com a resposta pronta na 'ponta da língua', Britney reagiu através de um texto que partilhou na sua página de Instagram, lamentando as críticas e os comentários condescendentes de que constantemente é alvo.

"Já viram o filme 'Serendipity' [2001] com a Kate Beckinsale? Bem, deixem-me que vos diga… se não viram, deviam! Adoro a Kate Beckinsale, especialmente porque ela é de Londres! Percebi o quão incrivelmente cruéis as pessoas são com ela no Instagram ao dizerem que devia fazer partilhas mais apropriadas à idade. Ela está nos 50 e achei muito bom quando respondeu ao surgir com um pequeno laço no cabelo a parecer que tinha, literalmente, quatro anos", introduz Britney.

Na visão da artista, estes comentários não são tão maus como aqueles que se repetem - como foi o caso do de Ozzy - que realçam que "está velha".

"Número 1: raramente eu dando. Número 2: Não sou pobre de todo!", esclarece.

"Na minha opinião mais sincera, a riqueza e a saúde não se baseiam unicamente no dinheiro que se tem na conta bancária - e eu tenho muito. Baseia-se na minha jornada e no meu interesse em demonstrar e ir contra os idiotas como a Kate o fez!", argumenta.

"Eu sei o que é ser julgado (…) e penso que é importante AJUDAR OS OUTROS e trazê-los para lugares que ajudarão as nossas almas a crescerem!", adianta, dando um exemplo mais pessoal.

Nesta perspetiva, a cantora revela que dá aulas de dança a jovens adolescentes, uns mais "gordos", outros mais "magros", e que estes momentos os ajudam a terem confiança em si mesmos. A celebridade coloca então a hipótese de convidar Ozzy para assistir a uma aula e perceber os efeitos positivos que tem na evolução dos seus alunos.

"O que vão fazer para ajudar alguém a concretizar os seus sonhos em vez de serem como os meus haters ou os da Kate e dizerem que estamos demasiado velhas e que não fazemos conteúdos apropriados?", questiona.

"Vou fazer uma sessão fotográfica com a Kate e dizer à família Osbourne, a mais aborrecida da história da humanidade, para se irem fo***", atira, por fim.