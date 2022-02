Kasha esteve esta segunda-feira, dia 28, à conversa com os jornalistas para recordar a participação exemplar que lhe valeu a vitória no 'Big Brother Famosos'.

Questionado sobre o prémio que arrecadou e que na gala final do reality show não chegou a ser revelado, o músico reagiu: "O prémio alguém vai tratar disso, hei de recebê-lo".

E o valor, quanto é? A esta pergunta Kasha respondeu com a mesma interrogação: "Quanto é que é o prémio?", disse, dirigindo-se à representante da TVI presentes no local. Desta forma, o músico dos D.A.M.A. ficou a saber que dentro de dias irá receber um cheque de 10 mil euros... para os quais ainda não tem destino.

"Não faço ideia [do que vou fazer com o dinheiro]... Eu agora quero mesmo é ir para estúdio e dedicar-me à nossa arte", reage, referindo-se à sua grande paixão - a música.

"Eu até achava, ao início, que o que nós ganhávamos era para uma associação. [O prémio] Não é uma coisa em que pense muito. Aliás, não pensei de todo, queria viver e desafiar-me a estar naquela experiência, tudo o resto é acréscimo. Sei lá, eu nem pensei no prémio porque eu nunca pensei ganhar. Só achei possível quando a Cristina me disse, até lá achava mesmo que era impossível. Nunca tive isso na minha cabeça", admite, explicando, por fim, que não chegou a preocupar-se com o prémio na gala porque a sua única vontade era voltar a estar com a família e amigos.

"Quando aquilo acabou eu só estava a querer abraçar os meus", completa.

