Pedro Pico faz parte do leque de concorrentes que no domingo, dia 27 de fevereiro, entrou na nova edição de 'Big Brother Famosos', sendo esta uma das mais polémicas participações no formato.

O empresário e drag queen enfrenta nas redes sociais gravíssimas acusações. Joana Albuquerque, antiga concorrente do 'BB', partilhou na sua conta oficial de Instagram alguns dos testemunhos mais impactantes.

"Polémica que envolve o Pedro Pico. Afinal, para além de bater no marido também é caloteiro", escreve Joana, revelando em seguida o texto escrito pela drag queen Inny Legs.

A artista, que fez parte do projeto Drag Taste - empresa criada por Pedro Pico -, afirma ter passado por "situações traumáticas" enquanto colaborou com o empresário.

"Ao contrário do que muitos possam pensar, este tempo em que não me posicionei contra, não foi devido a receio e muito menos medo, mas sim pelo meu bem-estar físico e principalmente psicológico", começa por declarar.

"Trabalhei no Drag Taste durante um ano e uns meses e poucas foram as boas memórias que guardei", lamenta, definindo a empresa como um projeto que "tinha tudo para dar certo e ser um sucesso, mas não nas mãos de um ser como aquele, em que só vê pessoas como um recurso para fazer dinheiro".

Inny Legs conta que trabalhava entre 12 a 20 horas seguidas. "Cheguei a trabalhar meses sem folga com turnos e cargas horárias inimagináveis", afiança, dando conta de que continuou na Drag Taste na esperança de receber um contrato de trabalho que lhe foi prometido e nunca chegou.

"Aguentei tudo o que estava a acontecer até chegar ao ponto em que aquele ser começou a atacar verbalmente pessoas que já não estavam presentes na empresa e a desmerecer e desvalorizar o trabalho das que ainda lá trabalhavam com palavras: ‘vocês não são nada sem o Drag Taste', 'vocês deviam era agradecer'", recorda.

Outro dos testemunhos partilhados por Joana Albuquerque é o de Nik Nova, que se apresenta como ex-marido de Pedro Pico e afirma ter sido vítima de violência doméstica.

"Palavras do ex-marido do Pedro Pico", escreve Joana ao partilhar o testemunho em seguida.

"Consegui salvar a minha vida porque tive coragem de pegar no telefone e gravar todas as ameaças de morte da parte dele e foram gravados os socos que levei na cara porque ele não esperava que estivesse a gravar", relata.

Nik Nova conta que chamou a polícia, enquanto se escondia na casa de banho, depois de ter sido agredido e que foi a rapidez dos agentes de autoridade que lhe salvou a vida.

"Se uma pessoa pode fazer isso com o seu marido, a pessoa que pela lei deve ser protegida e amada… não sei o que pode acontecer com outras pessoas que não são da família. Pelo menos há câmaras que podem salvar a vida dos outros. Eu não tive essas proteção nos piores momentos da minha vida", termina, referindo-se à participação do empresário no reality show da TVI.

Leia Também: Cristina acusada de ganhar dinheiro com "violência doméstica e fascismo"