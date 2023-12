Kanye West gerou polémica ao aparecer com um capuz inspirado no grupo Ku Klux Klan durante a festa de lançamento do seu novo álbum, 'Vultures'.

O rapper, de 46 anos, organizou uma festa no Art Basel, em Miami, na noite de segunda-feira, dia 11, a 'Vultures Rave', e subiu ao palco várias vezes vestido com um conjunto todo preto coberto com um capuz também preto pontiagudo que lembra em tudo as vestimentas usadas pelo grupo supremacista branco.

E esta não é a primeira vez que o rapper se inspira no KKK. O videoclipe da música 'BLKK SKKKN HEAD', de 2013, apresenta um trio de capuzes pretos como imagem de abertura.

