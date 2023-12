Bianca Censori foi fotografada a carregar ao colo a pequena Chicago, filha de Kanye West com a 'ex' Kim Kardashian, esta segunda-feira, em Miami.

Bianca segurou, carinhosamente, a menina de cinco anos, mas a criança não era a única filha do artista presente. North, de dez anos, e Saint, de oito também foram vistos com o pai e a madrasta. Já o mais novo, Psalm, de quatro anos, não estava a acompanhá-los.

De recordar que as quatro crianças são fruo do casamento terminado de Kanye West com Kim Kardashian.

Na ocasião, o rapper estava com um look que o deixou com o rosto tapado e apenas com meias, sem sapatos.

Veja algumas imagens deste momento na publicação abaixo:

