Kanye West continua sob a luz dos holofotes pelas polémicas que marcaram os últimos dias e parece estar a receber o apoio de Justin Bieber. Esta sexta-feira, dia 24, partilhou uma imagem no Twitter na qual aparecem juntos, aparentemente na sequência de uma visita do cantor ao rancho do rapper em Wyoming.

Ficou no ar se o encontro aconteceu por motivos profissionais - o que abre portas a uma parceria musical ou na indústria da moda - ou se Bieber quis apenas dar o seu ombro a Kanye, tendo em conta a fase conturbada que atravessa.

Esta semana, na sequência do rapper ter ido às lágrimas no comício ao falar do aborto, foram publicados vários tweets em que Kanye West referia que a família estava preocupada com a sua saúde mental, tendo mesmo tentado interná-lo.

Vieram a público notícias de que a mulher, Kim Kardashian, estaria em conversações com advogados e que o divórcio podia estar em cima da mesa. Hipótese que foi colocada de parte com um comunicado da empresária no qual fala pela primeira vez da doença bipolar do marido.

