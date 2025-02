Kanye West continua a fazer correr muita tinta na imprensa… Após a polémica aparição da mulher, Bianca Censori, completamente nua na passadeira vermelha dos Grammy Awards, eis que o rapper volta a dar que falar ao defender Sean 'Diddy' Combs e ao fazer comentários antissemitas, elogiando Adolf Hitler.

Para West, de 47 anos, deveria ser "normalizado" falar-se de líderes antissemitas, alegando que "nunca pedirá desculpas" pelos seus comentários (sendo que alguns foram apagados).

"Eu adoro o Hitler e agora cabr***. Sou Nazi. O Hitler era tão bom", escreveu, chocando os internautas.

"Vou normalizar falar sobre o Hitler da mesma forma que falar sobre matar negros tem sido normalizado", atirou.

"Alguns dos meus melhores amigos são judeus e eu não confio em nenhum deles", continuou

Sean 'Diddy' Combs

Sobre Diddy - que está preso após ser acusado de tráfico sexual (entre outros crimes) - Kanye acredita que este merecia a liberdade.

Kanye dirigiu-se ainda a Elon Musk, lembrando o momento em que este - alegadamente - fez a saudação Nazi na tomada de posse de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos, escrevendo que o CEO da Tesla lhe roubou o seu "estilo Nazi". Não se ficando por aqui, o músico disse que o conceito de antissemitismo "são apenas merd** inventadas pelos judeus".

Esta não foi a primeira vez que Kanye West fez publicações contra os judeus. Em outubro de 2022 viu-se envolvido numa enorme polémica após publicar "death con 3 On JEWISH PEOPLE" (termo que significa estado de alerta usado pelas Forças Armadas Americanas perante ameaças), no qual desejava a morte aos judeus.

Bianca Censori

Na enxurrada de publicações no X houve ainda espaço para o rapper se dirigir às feministas que o atacaram, alegando que este obrigou a mulher a posar nua.

"Tenho domínio sobre a minha mulher (…) Ela está com um bilionário, porque é que haveria de ouvir o que é que um monte de cabras falidas dizem. As pessoas falam da 'red carpet', foi uma decisão dela. Sim, eu não a obrigo a fazer nada que ela não queria, mas sem dúvida que ela nunca o poderia fazer sem a minha aprovação, seus otários woke. Não tenho qualquer respeito ou empatia por nenhuma pessoa viva, porque ninguém me pode lixar, mas ainda assim amo algumas pessoas que têm a minha aprovação".