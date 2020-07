Kanye West acaba de receber a aprovação oficial para começar a construir uma nova casa no seu rancho, em Wyoming.

De acordo com o TMZ, que teve acesso aos documentos, o rapper planeia ter uma nova habitação de dez quartos.

Esta será a residência principal onde se vai instalar com a família sempre que estiver no rancho, substituindo o conjunto de cabanas e moradias que existem atualmente no local.

Mas não fica por aqui. Kanye West também quer construir duas garagens subterrâneas.

