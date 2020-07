Kanye West anunciou este sábado, Dia da Independência dos Estados Unidos, a sua candidatura à Casa Branca, depois de ter apoiado anteriormente o atual Presidente e candidato à reeleição, Donald Trump.

Dois dias depois do anúncio, que já era há muito esperado, os efeitos da sua candidatura já começam a fazer-se sentir... e a verdade é que, para já, parecem não ser muito positivos.

As vendas dos temas do musico registaram uma queda desde o momento em que a sua candidatura foi anunciada.

Também o novo single de Kanye, 'Wash Us in the Blood', sofreu um grande trambolhão ao passar da 2.ª posição para a 27.ª no iTunes. No Spotify este registou 9 milhões de streams, número que, de acordo com a imprensa internacional, representa muito pouco quando traduzido em vendas reais.

Os discos de Kanye West não voltaram à tabela de vendas nos Estados Unidos e, por isso, para já não podemos dizer que esta candidatura tenha abonado a favor da sua carreira na indústria musical.

Apesar de controversa e de, aparentemente, não ter agradado a todos os fãs, a verdade é que a candidatura do marido de Kim Kardashian ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América já conta com o apoio de personalidades como Elon Musk, reconhecido empresário e fundador da Tesla e da SpaceX.

Leia Também: West anuncia candidatura à Presidência dos Estados Unidos