Kanye West decidiu voltar a distanciar-se da ex-mulher, Kim Kardashian, e deixou de a seguir no Instagram pela segunda vez em dois meses.

De acordo com o Page Six, esta decisão chega depois de Kim ter sido vista em vários encontros com Pete Davidson.

Em setembro, Kanye deixou de seguir a mãe dos filhos e tinha voltado a colocá-la na 'lista de amigos' da rede social recentemente. Agora deixou de a seguir novamente.

Informação que chega depois de Kanye ter dito que ainda "quer estar" com a ex-mulher.

Numa nova entrevista - que terá sido gravada no mês passado mas lançada esta quinta-feira -, o artista critica o episódio do 'Saturday Night Live' onde Kim se estreou na comédia e brincou com as maiores polémicas relacionadas consigo e com a família. Além disso, afirmou: "Os meus filhos querem que os pais fiquem juntos. E eu quero que fiquemos juntos".

