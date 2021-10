Kim Kardashian decidiu sair uma vez mais da sua zona de conforto e aventurar-se como apresentadora do programa 'Saturday Night Live', onde se estreou na comédia com um monólogo irreverente no qual brincou com as maiores polémicas relacionadas consigo e com a família.

"Estou entusiasmada por estar aqui para vos mostrar que sou muito mais do que uma cara bonita, com bom cabelo, e uma maquilhagem incrível, e mamas extraordinárias e um rabiosque perfeito", afirmou. "Basicamente, sou muito mais do que a fotografia de referência que as minhas irmãs mostram aos cirurgiões plásticos", esgrimou.

"Mas se há coisa da qual me orgulho é a de que ninguém me pode chamar de 'caça fortunas'. Honestamente, nem sei como é que te tornas num. Por isso perguntei ao namorado da minha mãe, Corey [Gamble]", continuou.

A estrela também mencionou as aspirações falhadas para a política de alguns membros da sua família, como foi o caso da corrida à presidência por parte do ex-marido, Kanye West, e da candidatura do padrasto, Caitlyn Jenner, ao governo da Califórnia.

Siga o link

Após ter fingido que também ela se iria candidatar, Kim afirmou: "Estou a brincar, malta! Não me vou candidatar para presidente. Não podemos ter três políticos falhados numa só família".

O divórcio de Kanye West também não passou em vão: "Tenho sido muito abençoada na minha vida e estou grata por tudo, honestamente, por todos os altos e baixos. Casei com o melhor rapper de sempre. Para além disso, é o homem negro mais rico da América, um génio talentoso, que me deu quatro filhos incríveis".

"Por isso quando me divorciei dele, fiquem a saber que tudo se resumiu a uma coisa: à sua personalidade. Sei que pareço mazinha, mas as pessoas dizem-me que a comédia vem da verdade. E se há coisa que sempre procurei foi ser genuína.

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West fazem pausa em processo de divórcio