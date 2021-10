Kim Kardashian e Kanye West decidiram suspender o seu processo de divórcio temporariamente. Segundo a imprensa internacional, os fãs do antigo casal estão convencidos de que estes irão reatar o seu relacionamento no futuro.

Note-se que Kim deu entrada ao processo em fevereiro deste ano e, desde então, a empresária e o músico já foram vistos juntos em diversas ocasiões.

A última vez foi num jantar em Malibu, após os eventos do artista para o lançamento do seu novo álbum - 'Donda'.

Ora, segundo fontes próximas, Kim e Kayne não têm pressa em discutir a sua separação em tribunal.

"A separação do Kim e do Kanye parece que os aproximou", disse uma fonte ao jornal The Sun. "A Kim e Kanye estão separados, mas o divórcio deles não está a ser apressado. Para eles, o mais importante são as crianças", completa.

Recorde-se que em comum têm quatro filhos - North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três e Psalm, de dois.

