Kanye West criticou os looks que Kim Kardashian escolheu para a Semana de Moda de Milão, em fevereiro, como a própria celebridade contou no episódio de 'The Kardashians' da passada quinta-feira.

Kim decidiu tornar públicas algumas mensagens que o ex-marido lhe enviou. Além de ter usado uns óculos de sol Prada brancos que combinou com um look látex preto, Kanye criticou particularmente um macacão brilhante e cor de laranja que Kim vestiu.

"O visual laranja deixou-me tão bravo, preferia ir para a prisão do que usar isso", escreveu o rapper para a ex-mulher.

Mas Kim não parece ter ficado ofendida com as palavras do pai dos filhos. "Enquanto estamos aqui em Milão, o Kanye está com as crianças em casa e não se consegue conter. Podemos rir de coisas que gostamos ou não gostamos. Não importa como as coisas às vezes possam ser 'loucas', seremos sempre uma família", disse a celebridade.

"Vou mandar-lhe uma mensagem a dizer: 'Sabes, tu estás a usar essas botas há muito tempo, por isso quando estiveres pronto para mudar de roupa, avisa-me para poderes dar conselhos sobre as roupas que visto", acrescentou.

Leia Também: Kanye West admite ter uma 'fraquinho' pela melhor amiga de Kylie Jenner

Leia Também: Kim Kardashian agita redes sociais ao não saber o que é tortellini