Kaley Cuoco e a sua família disseram adeus ao patudo Blue e a atriz escreveu uma mensagem de despedida na sua página de Instagram.

"[...] Estou a chorar pelo Tom Pelphrey. A relação que ele tinha com o Blue era muito especial. Eles eram uma dupla. [...] Honestamente, o meu primeiro ano com o Blue foi difícil. Ele não me amava como amava o Tom. Nunca tinha experienciado isto antes. Todos os cães amavam-me! Acho que posso dizer que ele questionava porque é que eu ainda aqui estava. O Tom era dele e ele não queria partilhá-lo. Mas finalmente entendi porque sentia o mesmo pelo Tom. O meu amor por ele é tão profundo que às vezes também não queria partilhá-lo com o mundo", começou por partilhar a atriz de 'A Teoria do Big Bang' na referida mensagem.

"Depois, passado algum tempo, o Blue finalmente percebeu que éramos uma família e que estávamos todos juntos. Alguma coisa mudou. Ele foi incrível", recordou de seguida, destacando o quanto o amigo de quatro patas era "protetor".

"Sentia-me tão segura em casa sozinha com ele. E quando alguém batia à porta, metia-o sentado bem ao meu lado. Ninguém se atreveu a meter-se connosco", contou.

E quando a filha Matilda nasceu, relata, Blue "foi como um pai". "Ele foi tão gentil com ela. E ela obcecada com o seu único brinquedo barulhento, sempre a roubar-lhe. Ele esperava pacientemente até que ela o deixasse cair, e só depois é que pegava nele de volta e ia embora silenciosamente", acrescentou.

Kaley Cuoco voltou a realçar que a ligação do patudo com o companheiro, Tom Pelphrey, era única e disse por fim: "Blue, foi uma honra ser o teu segundo humano favorito aqui na terra. Mal posso esperar para que conheças Norman, Sasha, Kingy e Dumps". Veja a publicação na íntegra:

