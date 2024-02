Kaley Cuoco voltou a 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com novas adoráveis imagens da filha, Matilda, de dez meses.

A atriz fez questão de dar os "bons dias" aos fãs - esta terça-feira - com uma publicação onde a protagonista é a filha, fruto da relação com Tom Pelphrey.

Mas não ficou por aqui e, mais tarde, mostrou uma nova imagem da menina que aparece pronta para as temperaturas baixas com um look de inverno. Veja tudo na galeria.

De recordar que a pequena Matilda nasceu no dia 30 de março do ano passado.

