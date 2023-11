Kaia Gerber decidiu também seguir carreira no mundo da moda, como a sua mãe, o que tem o lado bom e mau.

A jovem modelo, de 22 anos, e a mãe, Cindy Crawford, de 57, conversaram com a People num evento em Nova Iorque sobre relação que mantêm. Apesar de terem já feito vários trabalhos juntas, também tiram algum tempinho para estarem ao lado uma da outra fora dos estúdios.

"Sinto que estabelecemos um vínculo e uma amizade muito forte fora da dinâmica mãe-filha, o que tem sido muito divertido para mim nos últimos anos", disse Kaia Gerber.

"Fomos ao Burning Man juntas", interrompeu a mãe, antes de ambas começarem a partilhar exemplos de atividades que fazem juntas quando não estão a trabalhar.

"Ela é uma mãe fixe e ainda me envergonha constantemente", confessou depois Kaia. "Mas isso é bom! Traz-me de volta à terra... provavelmente eu também a envergonho constantemente", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e destacou também: "Nós rimo-nos tanto na 'red carpet' ainda agora há pouco. Parece que estou a trabalhar apenas com uma grande amiga".

No entanto, Cindy Crawford frisou: "Mas acho que quando trabalhamos juntas, não é diferente se estivesse a trabalhar com outra pessoa. Quando estou a trabalhar contigo, sinto que estou com a minha filha e ela também é a Kaia, e tem o seu próprio lugar no mundo".

