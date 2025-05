Cindy Crawford celebrou publicamente o aniversário de casamento através de uma publicação que fez no Instagram, na quinta-feira, dia 29 de maio, onde publicou uma fotografia antiga com o marido, Rande Gerber, e outra mais atual.

"Feliz aniversário, Rande Gerber. 27 anos com este homem incrível! Sinto-me abençoada por te ter ao meu lado em todos os altos e baixos que a vida traz. Sou grata pela tua força e proteção a mim, ao Presley Gerber e à Kaia Gerber. Espero que estejamos apenas no início! Amo-vos", escreveu a supermodelo, de 59 anos, na legenda da publicação. Veja na galeria estas e outras imagens do casal.

De recordar que Cindy e Rande, de 63 anos, têm em comum os filhos Presley Gerber, de 25 anos, e Kaia Gerber, de 23.

