Cindy Crawford e Kaia Gerber não passaram despercebidas ao marcarem presença num evento em Nova Iorque, esta terça-feira, dia 14 de novembro.

'Com um vestido preto, nunca me comprometo'. Mãe e filha não arriscaram e combinaram o look ao escolherem ambas um visual escuro.

Como seria de esperar, Cindy Crawford, de 57 anos, e Kaia Gerber, de 22, posaram juntas na passadeira vermelha. Veja algumas imagens na galeria.

