Justin Bieber tapou mais de 60 tatuagens para as gravações do videoclipe da sua nova música, 'Anyone'.

Pela primeira vez em dez anos, o artista disfarçou momentaneamente as dezenas de tatuagens que lhe cobrem o corpo e que são já uma imagem de marca.

Os bastidores da produção e algumas imagens da caracterização constam num vídeo publicado no canal de YouTube do cantor, como pode ver abaixo.

Siga o link

Justin Bieber tinha 16 anos quando eternizou um desenho na pele pela primeira vez. Hoje, aos 26, tem grande parte do corpo coberta com símbolos, a maioria com significado religioso.

Leia Também: Justin Bieber quer ser pastor? Músico esclarece notícias