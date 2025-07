Tudo indica que Justin Bieber abordou as especulações sobre o casamento com a modelo Hailey Bieber no seu novo disco, que é o sétimo álbum de estúdio, 'SWAG', lançado esta sexta-feira, dia 11 de julho.

Entre as 21 músicas apresentadas, algumas dão a entender que aborda a relação com a mulher e mãe do seu filho, Jack, que nasceu em agosto do ano passado. De recordar que o cantor e a modelo casaram-se em 2018.

No tema 'Walking Away', por exemplo, Justin Bieber canta: "Os dias passam tão rápido, quero passá-los contigo; Por isso diz-me por que estás a atirar-me pedras; Sabes que estou indefeso; E, miúda, é melhor pararmos antes de dizermos alguma m****; Estamos a testar a nossa paciência; Acho que é melhor darmos um tempo; Querida, eu não vou embora; Tu eras o meu diamante; Dei-te um anel; Fiz-te uma promessa; Disse que ia mudar; É só a natureza humana; Estas dores de crescimento; E, querida, eu não vou embora."

Os fãs não tardaram a reagir a esta nova música nas redes sociais e elogiaram a mesma. "'Walking Away' já é a minha música preferida do álbum 'SWAG' do Justin Bieber! Uma verdadeira mudança radical para a transição do pop para o R&B old school."

"Quero que todos aqueles que disseram que o Justin e a Hailey iam divorciar-se ouçam aqui a razão de ele não desistir", pode ainda ler-se entre os comentários, como cita a People.

Na música 'Daisies', Justin Bieber fala em passarem um tempo separados enquanto mantêm a relação. "Tu amas-me ou não?; A cabeça está a rodar e não sabe quando parar; Tu disseste 'para sempre', querida, querias dizer isso ou não?'; Espera, espera; Deixas-me em modo leitura, querida, mas eu ainda percebo a mensagem; Em vez de uma linha, são três pontos, mas consigo conectá-los; E se não estiver certo, querida, sabes que respeito; Mas se precisares de tempo, vai com calma; Querida, eu entendo."

O tema 'Devotion' é outro que despertou a atenção dos fãs de Justin Bieber. "Como chorei quando ouvi 'Devotion' e imediatamente percebi que era a música do videoclipe com que o Justin e a Hailey anunciaram a gravidez, e aquela que esperávamos há tanto tempo!!! Amo-te, Justin Bieber, o homem que és", pode ler-se num comentário feito no X, relata a People.

