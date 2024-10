Vários são os vídeos que têm voltado a circular nas redes sociais que mostram a relação entre Diddy e Justin Bieber, à época menor de idade.

O cantor e recente papá não comentou ainda o caso, mas algumas fontes têm falado com a imprensa internacional referindo que Bieber está "perturbado" e "concentrado em ser um bom pai".

Esta semana, a mulher do cantor, Hailey Bieber, partilhou nas stories da sua conta de Instagram uma fotografia do artista (de 2017) onde este aparenta estar a levantar o dedo do meio das duas mãos.

Nas redes sociais, a imagem foi partilhada com especulações de que poderá ter a ver com todo o caso do qual o casal aparentemente parece querer distanciar-se.

De relembrar que Justin e Hailey Bieber anunciaram a chegada do filho Jack Blues Bieber no dia 23 de agosto.

