Justin Bieber negou as mais recentes notícias que davam conta do seu desejo em se tornar pastor. O cantor usou as redes sociais esta segunda-feira, dia 4, para garantir que não pretende seguir esta 'carreira' na igreja Hillsong.

"Não estou a estudar para ser pastor ou qualquer coisa do género", fez saber nas stories. "Estas notícias são falsas", garantiu.

"E mais, a Hillsong não é a minha igreja. Para que fique claro, eu faço parto de uma igreja em casa", explicou, dando conta de um movimento religioso que reúne diversas celebridades nas suas casas onde são feitos os 'cultos'.

Aliás, Bieber vai mais longe e defende que a "igreja não é um lugar", garantindo que não precisa de edifício para estar em contacto com Deus.

Importa notar que a Hillsong encontra-se envolvida numa polémica depois do líder Carl Lentz ter sido apanhado a ter um caso extraconjugal. Entretanto, este já foi afastado da instituição por falhas morais.

