Justin Bieber surpreendeu os seus admiradores ao terminar a noite de sexta-feira, dia 16, revelando na sua conta oficial de Instagram um conjunto de fotografias que lembram a sua infância.

As imagens mostram o cantor, atualmente com 27 anos, ao lado dos amigos no seu tempo de escola.

"Grupo do noroeste", pode ler-se na legenda das imagens.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens:

Leia Também: Justin Bieber: "O primeiro ano de casamento foi mesmo difícil"