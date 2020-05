Justin Bieber surpreendeu os que o seguem no Instagram com alguns vídeos em que aparece a cantar com os irmãos mais novos - Jaxon, de 10 anos, Jazmyn, de 11, e Allie, de 12 - no meio da natureza.

Um momento carinhoso que foi partilhado nas stories da rede social e que não passou despercebido aos olhos dos fãs mais atentos.

Como pode ver nos vídeos da galeria, Bieber e os jovens surgem a cantar um dos temas de sucesso do artista, 'One Less Lonely Girl'.

