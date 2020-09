Justin Bieber e Chance the Rapper não podiam estar mais felizes com o sucesso do tema que lançaram juntos, 'Holy', e estão a agradecer esse carinho com um gesto solidário.

Os artistas acabaram de anunciar que estão a doar um total de 250 mil dólares (cerca de 214 mil euros), através da Cash App, a pessoas que foram afetadas por estes tempos difíceis.

Justin e Chance the Rapper incentivaram os fãs a partilharem as suas histórias com a #JBChanceHoly.

De acordo com a imprensa internacional, houve uma fã, Katy, que respondeu à mensagem de Bieber no Twitter, onde explicou que "a sua casa, a casa da mãe e a casa do namorado sofreram muitos danos internos e externos com o #HurricaneLaura no dia 27 de agosto", e que qualquer ajuda era bem-vinda.

De seguida, partilhou uma imagem que mostra os 500 dólares (mais de 400 euros) que recebeu através da Cash App. "Não faz ideia do quanto isto nos vai ajudar. Muito obrigada", disse.

Leia Também: Justin Bieber como nunca o viu. Eis o novo videoclipe do artista