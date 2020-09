"Uma nova era começou para Justin Bieber com o seu primeiro single Holy em parceria com Chance the Rapper": é desta forma que o novo videoclipe do cantor é descrito no YouTube. Este trabalho foi lançado ontem, dia 17, e já conta com mais de 600 mil visualizações na plataforma.

Esta, de facto, é uma nova fase para o artista de 26 anos. Eis que Justin surge diferente e de certa forma rejuvenescido após ter enfrentado uma série de desafios na sua vida.

Tal como o próprio o evidenciou em entrevistas anteriores foi o seu amor pela mulher, Hailey Bieber, e a sua fé em Deus que o ajudaram a ultrapassar os momentos mais difíceis.

Estas duas facetas estão precisamente espelhadas no videoclipe.

Ora veja!

