Justin Bieber tem feito todos os esforços de forma a que se possa tornar um melhor marido e no futuro, um bom pai. A estrela de 26 anos usou a sua conta de Instagram para refletir acerca do seu passado, admitindo que crescer debaixo das luzes da ribalta levou a que criasse com "inseguranças e frustrações".

Atualmente casado com Hailey Bieber, de 23 anos, Bieber garante estar "motivado pela verdade e amor", sendo que o que realmente valoriza na vida tem vindo a mudar.

"Vim de uma pequena cidade em Stratford, Ontario, Canadá. Nunca tive coisas materiais e nunca fui motivado pela fama ou dinheiro. Mas quando cheguei à adolescência deixei que as minhas inseguranças e frustrações ditassem aquilo em que depositava valor. O ego e o poder começaram a levar a melhor e as minhas relações sofreram por causa disso", notou.

"Quero desistir dos meus desejos egoístas todos os dias e ser um melhor marido e futuro pai! Estou grato por poder andar com Jesus enquanto ele determina o meu caminho", completou, mostrando desta maneira a sua fé.

Importa notar que a construção de uma família sempre esteve nos planos do casal que deu o nó há dois anos. Agora resta saber quando é que isto irá acontecer.

