Se é fã da série 'Friends', Justin Bieber acaba de conquistar um lugar especial no seu coração.

Durante a participação no Carpool Karaoke, de James Corden, o cantor deu voz ao célebre tema 'Smelly Cat' interpretado pela personagem Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) na série 'Friends'.

E mais: Também imitou a personagem Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) a dizer 'How you doing?'.

Curioso? Espreite no vídeo abaixo.

