O cantor recordou a última fase do namoro com a 'ex' Selena Gomez.

Justin Bieber deu uma entrevista à Beats 1 da Apple Music onde além de lembrar os detalhes do seu casamento com Hailey Bieber, acabou por, de forma rara, lembrar o fim da sua relação com Selena Gomez. "No meu relacionamento anterior eu descontrolei-me e enlouqueci, fui imprudente", lamentou Bieber, referindo-se à relação com Selena. "Estava magoado com o meu relacionamento anterior", continuou, explicando que precisou de mudar a sua postura e reconstruir-se emocionalmente para viver em pleno o seu amor com Hailey Bieber. Leia Também: Justin Bieber faz confidência atrevida sobre a vida sexual