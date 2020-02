Na noite desta quarta-feira, após uma atuação, Justin Bieber foi questionado por uma fã sobre o que faz nos tempos livres quando não está em digressão ou a trabalhar. Pergunta que foi esclarecida de forma particularmente... explícita.

"Depende de com quem estiver. Quando estou com a minha mulher [Hailey Baldwin], nós gostamos de... bem, vocês sabem do quê. É muito louco. É basicamente o que nós fazemos", respondeu o cantor, citado pela revista Cosmopolitan.

E não ficou por aqui. Bieber deu mais ênfase e rematou: "Gostamos de ver filmes, Netflix e relaxar, mas definitivamente fazemos mais do que relaxar".

Vale referir que na noite desta terça-feira Justin Bieber lançou o álbum 'Changes' e deu a conhecer as primeiras datas da nova digressão, para já apenas com atuações nos Estados Unidos e Canadá.

Leia Também: Justin Bieber não acompanhou Hailey Baldwin à festa pós-Óscares. Porquê?