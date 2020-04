Justin Bieber adiou todos os concertos da 2020 Changes Tour por causa da pandemia do novo coronavírus.

A digressão, de 45 dias, seria a primeira depois do artista ter estado quase três anos longe dos palcos. A mesma deveria começar já no dia 14 de maio, no estádio CenturyLink Field, em Seattle, Washington.

Uma informação que chegou através de um comunicado, citado pela revista Rolling Stone.

"À luz da atual crise de saúde pública e com a mais profunda preocupação por todos os afetados, Justin Bieber vai adiar todas as datas atualmente programadas para 2020 com a Changes Tour", adianta a nota.

"Apesar de Justin - juntamente com a sua banda, dançarinos e equipa - ter trabalhado muito para preparar um espetáculo incrível, ele coloca sempre a saúde e o bem-estar dos fãs em primeiro lugar. O Justin aguarda ansiosamente a oportunidade de voltar à estrada e atuar num espaço que seja seguro para todos. Ele pede aos fãs que mantenham os bilhetes, pois estes serão homenageados assim que as datas foram remarcadas", lê-se ainda.

O comunicado explica também que as informações sobre as novas datas vão ser divulgadas "em breve".

Recorde-se que, inicialmente, Bieber mudou o local dos concertos por causa da pandemia. No entanto, agora acabou mesmo por adiá-los.

