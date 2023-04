A divulgação de fotografias do corpo de Marília Mendonça na autópsia levou a justiça brasileira a intervir. As plataformas digitais estão agora obrigadas a retirar as imagens em causa, sob pena de puderem ser multadas caso não cumpram a decisão.

A informação está a ser avançada pelo jornalista Leo Dias, que diz ainda que o pedido do advogado da família da cantora, Robson Cunha, foi aceite pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e que, por isso, todas as partilhas destas fotografias devem ser imediatamente apagadas.

A mesma fonte refere que o prazo para a eliminação deste conteúdo é de 24 horas e que o incumprimento poderá valer uma multa diária de 10 mil reais (1.835 euros).

Vale lembrar que, no final da semana passada, começaram a circular nas redes sociais imagens que mostravam o corpo de Marília Mendonça durante a autópsia. A família apelou aos cibernautas que parassem com a partilha destas imagens, embora o pedido não tenha surtido efeito.

A cantora morreu em novembro de 2021, vítima de um grave acidente de aviação.

