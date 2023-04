Há novidades sobre o caso que investiga a divulgação de fotografias do corpo de Marília Mendonça no momento da autópsia.

Um homem de 22 anos foi detido em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal, acusado de ter divulgado nas redes sociais as imagens de Marília Mendonça, Cristiano Araújo, cantor brasileiro que morreu em 2015, e Gabriel Diniz, músico que perdeu a vida em 2019.

A Esquadra Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal explicou que a detenção faz parte da Operação Fenrir, que pretendia identificar administradores de perfis de redes sociais que partilharam fotos e vídeos dos cadáveres dos artistas.

As imagens em questão foram obtidas pelo suspeito de forma ilegal e divulgadas "de forma indiscriminada na internet", o que incide no crime de profanação de cadáver, chamado de "vilipêndio de cadáver" no Brasil, que pode ser punido com uma pena até três anos de cadeia e o pagamento de uma multa.

Recorde-se que após a divulgação recente das fotografias de Marília Mendonça, a família apelou a todos para denunciarem e não partilhar o conteúdo. A cantora brasileira morreu em novembro de 2021 num acidente de aviação, tinha apenas 26 anos.