"Estamos todos chocados". Foi assim que a família de Marília Mendonça começou por reagir à informação de que estão a circular nas redes sociais algumas imagens do corpo da artista no momento em que foi feita a autópsia.

Os registos começaram a ser partilhados esta quinta-feira, dia 13 de abril, cerca de um ano e sete meses depois da artista ter morrido num acidente de aviação, quando tinha apenas 26 anos.

Ao jornal Metrópoles, a família de Marília já reagiu, revelando que já estão a ser tomadas medidas em relação a este caso.

A assessoria da popular cantora apela a que não sejam divulgadas as fotografias, de forma a que seja preservada a bonita imagem deixada pela mesma em vida.

"Estamos todos chocados, só de imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora, já está em contacto com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos a pedir, mas suplicando para que não partilhem este material. Temos a certeza que todos os fãs e aqueles que não são fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, da sua voz marcante e da sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não partilhar o conteúdo", pode ler-se no comunicado enviado ao jornal Metrópoles.

