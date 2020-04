Nuno Santos, diretor de programas da TVI, usou as suas redes sociais esta quarta-feira para anunciar uma grande novidade aos espetadores. A estação de televisão preparou para este fim de semana um programa especial repletos de novidades surpreendentes.

"'Juntos de Novo' é um grande evento televisivo que a TVI preparou para este fim de semana. No momento em que as nossas vidas vão entrar numa 'nova normalidade', dezenas de artistas, de Ana Moura a José Cid, de David Fonseca a Jorge Palma, mas também Mariza, Tim, Diogo Piçarra, Emanuel, Carolina Deslandes, Agir e muitos outros juntam-se a várias personalidades da vida portuguesa para lançar, com cuidado e todas as regras, o tempo que se segue", pode ler-se na publicação, onde são ainda anunciados os apresentadores escolhidos para esta emissão especial: Ana Sofia Martins, Maria Cerqueira Gomes e Pedro Ribeiro.

"É um programa de televisão surpreendente", promete Nuno Santos.

