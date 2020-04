A especulação começou ainda antes da estreia do novo 'Big Brother Zoom', mas foi precisamente na primeira gala que os rumores se confirmaram: uma das 18 concorrentes do formato namorou com o 'ex' de Madonna, Jesus Luz.

Falamos de Ana Catharina, de 29 anos, concorrente que nasceu no Brasil mas tem dupla nacionalidade porque o seu bisavô era de Mirandela.

Foi a própria que, em conversa com Cláudio Ramos, confessou ter namorado com o famoso modelo brasileiro.

O tema voltou a ser comentado esta quarta-feira no programa 'Você na TV', da TVI, e a radialista Ana Isabel Arroja, responsável pelas redes sociais do 'BB Zoom', garantiu que a produção do formato está a todo o custo a tentar falar com Jesus Luz para saber mais pormenores sobre esta alegada relação.

